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Spor

Kaka'dan Chelsea yorumu

Kaka Chelsea haberlerini bir kez daha yalanladı Stamford Bridge taraflarından yeniden yükselen ilgi üzerine Kaka, böyle bir transfere sıcak bakmadığını ve kulübüne bağlı, vefakar bir Mi

27 Ağustos 2008 03:00

Kaka Chelsea haberlerini bir kez daha yalanladı Stamford Bridge taraflarından yeniden yükselen ilgi üzerine Kaka, böyle bir transfere sıcak bakmadığını ve kulübüne bağlı, vefakar bir Milanlı olduğunu açıkladı.

Lampard, Ballack ve Deco gibi orta sahalara sahip olmasına rağmen, Chelsea'nin devamlı olarak Kaka için 100 milyon avroluk teklifinde ısrar ettiğinden bahsediliyor. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olması, bu dedikoduları daha inandırıcı kılıyor.

Fakat 22 yaşındaki oyuncu, bu transfer haberlerini bir kez daha net bir dille yalanladı. Kaka, La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi:

"Chelsea'ye mi gidiyorum? Ben hala Milan'ın oyuncusuyum. Kulübümün istediği kupaları kazanmasına yardım etmeliyim. Bu sene çok iyi transferler yaptık. Sheva da çabucak uyum sağlayacaktır"

Shevchenko transferinde kendisinin de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kaka, "Eğer biri Abramovich'e bir söz verdiyse bile bu ben değilim" dedi.

"Milan'da mutlu olduğumu her zaman söyledim. Benim hedeflerimle kulübün hedefleri aynı olduğu sürece de kalacağım. Şu ana kadar hep böyle oldu"

"Benim hedefim kazanmak. Milan'ın da öyle. Böyle olduğu sürece burdayım"

Milan ikinci başkanı Adriano Galliani de Kaka konusunda taraftarların yüreğine su serpen açıklamalar yaptı:

"Shevchenko transferinde Kaka'nın adı bile geçmedi. Taraftarlar sakin olsunlar. Biz bunu iki yıldır söylüyoruz"

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