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Spor

Kaka yeniden Milan'da

Serie A ekibi Milan'ın 2009'da 65 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e gönderdiği Brezilyalı yıldız Kaka'yı tekrar renklerine kattı

02 Eylül 2013 19:11

Serie A ekibi Milan'ın başkan yardımcısı Adriano Galliani, Real Madrid renklerini taşıyan eski oyuncu Kaka'nın transferi için La Liga devi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

ntvspor.net'te yayımlanan habere göre, Kaka'nın Real Madrid'le bağlarını koparmasının ardından devreye giren İtalyan devi Milan, oyuncuyu Haziran 2015'e dek kırmızı-siyahlı kulübe kazandıran imzayı attırdı. Kaka, Milan'dan yıllık 4 milyon euro kazanacak.  

Kaka, 2003 ile 2009 yılları arasında formasını giydiği Milan'da geçirdiği 6 yılda birer kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Kıtalararası Dünya Kupası ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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