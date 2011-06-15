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Spor

KAKA MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ SAO PAULO (A.A)

15 Haziran 2011 12:24

-KAKA MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ SAO PAULO (A.A) - 15.06.2011 - Brezilya Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mano Menezes, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kaka'nın kendisini aradığını ve Amerika Kupası kadrosunda yer almak istemediği bilgisini ilettiğini söyledi. Menezes, Kaka'nın, ameliyatlı dizini güçlendirmek istemesini gerekçe göstererek milli takımdan affını istediğini belirtti. SporTV adlı kanala açıklamalarda bulunan Menezes, Real Madrid'in savunma oyuncusu Marcelo'nun da milli takım kadrosuna dahil edilmeyeceği ima etti.

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