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Spor

Kaka Galatasaray’a mı geliyor?

Real Madrid’den ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Kaka’nın Galatasaray’a gelebileceği öne sürüldü

16 Ağustos 2012 13:04

Galatasaray, Real Madrid’in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Kaka’yı transfer etmek için harekete geçti.
 
Real Madrid’den ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Kaka’nın Galatasaray’a gelebileceği öne sürüldü.

Kaka'nın menajeri Juan Figer’in yardımcısı Cristian, sarı-kırmızılı kulüple görüştüklerini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk de Kaka’nın transferi için görüşme yaptıklarını doğruladı.

Fotomaç gazetesine konuşan Adnan Öztürk, “Evet, Kaka için Real Madrid’le görüşüyoruz. Bu konuda kaleci antrenörümüz Taffarel de devrede. Taffarel ile Kaka baba-oğlu gibi. Umarım her şey istediğimiz gibi sonuçlanır” dedi.

Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka için eski takımı Milan birinci alternatif olarak gözükürken; menajerleri, İtalyan ekibi dışında pek çok opsiyon bulunduğunu söylüyor.

Menajer Cristian'ın bugün İstanbul’a gelerek, sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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