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Spor

Kaka: Daha dikkatli olacağım

Fildişi Sahili maçında kırmızı kart gören Kaka, bu durumdan ders çıkaracağıbı açıkladı.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Galatasaraylı Keita ile girdiği ikili mücadelenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını, Fildişi Sahili ile oynanan ve Brezilya'nın 3-0 kazandığı karşılaşmanın 88. dakikasında bir kişi eksik bırakan Real Madrid'in yıldızlarından Kaka, yaşadığı durumundan ders çıkaracağını açıkladı.

Fildişi Sahili maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Kaka, ''Kupadaki sert hakemlerle bir daha sorun yaşamamak için daha dikkatli olacağım'' dedi.

Fildişi Sahili maçının 88. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Kaka, o kartı hak etmediğini savundu. Bu olayın, diğer maçlar için kendisine ders olacağını ifade eden Brezilyalı futbolcu, kupadaki ''sert'' hakemlerle sorun yaşamamak için bundan böyle kendine hâkim olacağını belirtti.


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