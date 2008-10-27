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Spor

Kaka, Beckham ve Brad Pitt!

Ocak'ta İngiliz yıldız David Beckham'ı kiralık olarak renklerine katmayı beklenen Serie A devi Milan'da Galliani yaptığı açıklamada, "Kaka, Beckham ve sıradaki de Brad Pitt!"

27 Ekim 2008 02:00

Ocak'ta İngiliz yıldız David Beckham'ı kiralık olarak renklerine katmayı beklenen Serie A devi Milan'da Galliani yaptığı açıklamada, "Kaka, Beckham ve sıradaki de Brad Pitt!" dedi.

Milan Başkan Yardımcısı Adriano Galliani LA Galaxy'nin İngiliz yıldızı David Beckham'ın Milan'a gelişi için konserleri aratmayacak bir atmosfer düşünüyor.

Beckham, Kaka, Ronaldinho, Paolo Maldini ve Alessandro Nesta gibi önemli isimleri bir arada barındıracak olan Milan'da Galliani San Siro'da tribünlerin dolma sıkıntısı olmayacağından emin. Avrupa'nın her yerinden Milan maçlarına gelineceğine inanan Galliani, "Belki derbi maçı için San Siro'ya Brad Bitt'i de davet ederiz. Böylece San Sİro'yu bayanlarla da doldurabiliriz" dedi.

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