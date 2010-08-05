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Spor

KAKA AMELİYAT OLDU MADRİD (A.A)

05 Ağustos 2010 19:55

-KAKA AMELİYAT OLDU MADRİD (A.A) - 05.08.2010 - Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Kaka, sol dizinden menisküs ameliyatı olurken, 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İspanyol haber ajanslarının haberlerinde, Real Madrid'in ABD'deki kampı sırasında sakatlanan Kaka'nın hemen Belçika'ya getirilerek, diz sakatlıkları konusunda uzman olan doktor Marc Martens tarafından ameliyat edildiği bildirildi. Kaka'nın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Brezilyalı futbolcu, Milan'da forma giydiği 2008-09 sezonu öncesinde de aynı şekilde sol dizinden sakatlanıp, ameliyat geçirmiş ve bir süre oynayamamıştı. Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, ''Eğer bir süreliğine Kaka'yı kaybedersek bu dram olmaz, başka futbolcularımız var'' dedi.  Kaka'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu ve takım arkadaşları tarafından da çok sevildiğini kaydeden Mourinho, ''Ama biz Kaka'nın da mutlu olması için onu yüzde 100 iyileşmiş istiyoruz'' diye devam etti.

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