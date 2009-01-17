Kaka açık arttırmada





Daha önce 120 milyon Euro veren Manchester City, teklifini 150 milyon Euro'ya yükseltti. Son tekliften sonra pes eden Kaka, "Kaderde ne varsa o olur" dedi.



Bütün dünyayı saran ekonomik kriz İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'i etkilemedi... Hürriyet gazetesinin haberine göre, Arap Abu Dabi Şirketler Grubu'nun satın aldığı City, Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka için yaptığı 120 milyon Euro'luk teklifi artırdı ve 150 milyon Euro'ya çıkarttı. The Sun Gazetesi'nin "Kaka'ya 243 milyon Euro" başlığı ile verdiği haberde, Manchester City, Milanlı oyuncunun bonservisi için İtalyan takımına 108 milyon Euro bonservis ücreti, 108 milyon Euro 5 yıl için Kaka'ya verilecek maaş, 27 milyon Euro da diğer bütün masraflar için ödeyecek.



Milan anket düzenliyor



Eğer bu transfer gerçekleşirse Kaka yılda 21.6 milyon Euro maaş alacak. Sambacının haftalığı, vergiler çıkartıldıktan sonra, 255 bin Euro gibi rekor bir sayıya ulaşacak. Ayrıca İngiliz ekibi, arabuluculara ve menajerlere 27 milyon Euro gibi bir para ödeyecek. Milanlı yöneticiler dünya futbolunun çehresini değiştirecek bir teklif aldıklarını doğruladı. Bununla kalmayan İtalyan ekibinin idarecileri resmi internet sitelerinde Kaka'yı gönderip göndermemekle ilgili bir anket de başlattı. Milan'ın birkaç gün içinde Manchester City'nin bu dudak uçuklatan teklifine cevap vereceği belirtildi.



Sambacı da pes etti



Kaka'ya yakın kaynaklar, Brezilyalı yıldızın sadece para ile ikna edilemeyeceğini söyledi. Buna rağmen Manchester Cityli yetkililer Kaka'nın babası Bosco Leite ile Milano'da görüşecekleri belirtildi. Öte yandan Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, Manchester City'den alacakları para ile yeniden bir takım kurabileceklerini söyledi. Galliani, "Oyuncumuzun da geleceğini düşünmek zorundayız. Yılda 20 milyon artı primleri karşılayamayız" dedi. Kaka'nın gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade edilerek, "Ben Milan'da futbolu bırakmayı değil, yaşlanmayı düşünüyorum" dediği ancak son teklifin ardından, "Kader de ne varsa o olur" dediği İtalyan basını tarafından yazıldı.



Kaka'ya önerilen Süper Lig’in 3’te biri



* 665 milyon 875 bin Euro'luk Süper Lig'in 3’te biri Ligimizdeki 12 takımın (Sivasspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, İstanbul BŞB, Ankaragücü, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Hacettepe, Denizlispor, Antalyaspor, Konyaspor, Kocaelispor) değerlerinden daha fazla.



* 2 milyar 972 milyon 775 bin Euro'luk İngiltere Premier Lig'in 12’de biri. 20 takımlı ligin 17'sinin bedelleri Kaka etmiyor.



* 1 milyar 499 milyon 25 bin Euro'luk Almanya 1. Ligi'nin 6’da biri. Kaka, 18 takımlı Bundesliga'nın 17'sinden daha pahalı.



* 1 milyar 338 milyon 150 bin Euro'luk Fransa 1. Ligi'nin 5’te biri. Fransa Ligi'nin tamamından daha pahalı Sambacı..



* Kaka, 18 takımlı 230 milyon Euro'luk Romanya Ligi'nden daha pahalı.



* Kaka, 240 milyon Euro'luk kadrosu olan Arsenal'den daha pahalı.



* Kaka, 116 milyon Euro'luk Galatasaray'dan 1.5 tane ediyor.



* Kaka'ya ödenecek para ile 2 tane Fenerbahçe kadrosu kurulur.



* Kaka'nın bonservis ücreti ile 74 milyon Euro'luk Beşiktaş'tan 3.5 tane oluşturmak mümkün.



