Kaka 110 milyon Euro eder mi?

Milan başkan yardımcısı Adriano Galliani, Chelsea ve Manchester City hakkında değerlendirmede bulunurken, Kaka için 110milyon Euro vereceğini merak ettiğini söyledi.





Yaz boyunca İngiliz ve İtalyan basınında Kaka’nın transfer haberleri boy gösterirken Chelsea, yıldız oyuncuyu almaya en hevesli kulüp olarak gözüktü. Chelsea’nin Temmuz ayında Brezilyalı yıldız için 100 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edilirken, Milan başkan yardımcısı Adriano Galliani, Kaka’ya yapılan teklifleri reddettiklerini açıklamıştı.



O günden transfer sezonunun sonuna kadar basın, Chelsea’den teklifi 150 milyon Euro’ya çıkartmasını bekledi ancak böyle bir şey olmadı.



Ayrıca geçtiğimiz Pazartesi, transfer sezonunun bitimine saatler kala İngiltere’de şaşırtıcı gelişmeler yaşandı ve Arap milyarder Sulaiman Al-Fahim, Manchester City’nin başına geçtiğini açıkladı ve Chelsea’nin uzun süredir peşinden koştuğu Real Madridli yıldız Robinho’yu rekor bir fiyat olan 42 milyon Euro'ya takımına transfer etti.



Futbol gündemine bomba gibi düşen Dr. Sulaiman, transfer sonrasında icraatlarının bitmeyeceğini ve Man City’yi bir dünya kulübü yapmak istediğini açıkladı. Basın ise Arap milyarderin bir sonraki hedefinin Kaka olduğunu iddia etti.



Bu gelişmeler sonrasında sessiz kalmaya dayanamayan Galliani, adeta iki kulüple de dalga geçerek “Acaba Kaka için City mi yoksa Chelsea mi 110 milyon Euro verecek?” dedi.

