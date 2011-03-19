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Dünya

KAİM'DEN MUHALİFLERE SUÇLAMA TRABLUS (A.A)

19 Mart 2011 09:24

-KAİM'DEN MUHALİFLERE SUÇLAMA TRABLUS (A.A) - 19.03.2011 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, muhaliflerin rejime bağlı silahlı güçlere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Kaim, basına yaptığı açıklamada, ''Silahlı milisler birkaç dakika önce El Magrun kentinde Libya güçlerine ateş açmaya başladı'' ifadesini kullandı. Bombardımanın devam ettiğini belirten Kaim, ''Ordu onlara karşı hiçbir eylemde bulunmadı çünkü bizler ateşkesi ihlal etmek istemiyoruz'' dedi. Bu yüzden en kısa zamanda uluslararası gözlemcilerin gelmesi gerektiğini söyleyen Kaim, ''Yoksa bize karşı suçlamaların sonu gelmeyecek'' diye konuştu. ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice, kısa bir süre önce, Muammer Kaddafi kuvvetlerinin ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı.

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