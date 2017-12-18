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Kahvehaneyi taradılar: 3 yaralı

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde bir grup akrabanın husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kahvehaneye düzenledikleri silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

18 Aralık 2017 00:36

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde bir grup akrabanın husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kahvehaneye düzenledikleri silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Olay saat 17.30 sıralarında, Karapürçek Teketaban Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir grup akraba, aralarında husumet bulunan başka bir ailenin üyeleriyle tartıştı. İki aileye mensup kişiler, köy merkezindeki meydanda birbirlerine girdi. Daha sonra araçlarla gelen kişiler husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Olayda kahvehanede bulunan Onur Tarım, Recep Aldemir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, kurşun ve saçmaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Saldırganlar olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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