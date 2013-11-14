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Kahvehaneye tombala baskını: 110 gözaltı

Esenyurt'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye kumar baskını yapıldı. Para karşılığı tombala oynatılan kahvehanedeki 110 kişi gözaltına alındı

14 Kasım 2013 12:00

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Esenyurt’ta bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Burada para karşılığı tombala oynatıldığını tespit eden polisler, iş yerine baskın düzenledi. Aralarında işyeri sahibinin de bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Kahvehanede yapılan aramada otomatik tombala makinesi, tombala kartları ve oyun pulları ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.

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