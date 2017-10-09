Kahvehaneye silahlı saldırı; 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde, otomobille kahvenin önüne gelen bir kişi içeridekilere ateş açtı. Olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde nönü Caddesi üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel G. otomobille kıraathanenin önüne gelerek içeriye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda aynı aileden Mehmet Coşkun (36), Nihat Coşkun (28), Özcan Coşkun (19) ve Ergül Coşkun (38) yaralandı. Şüpheli Zeynel G., iddiaya göre kahvenin önünde bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Zeynel G., ise ilçe girişindeki uygulama noktasında bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.