-KAHVEHANEYE PATLAYICI MADDE ATILDI ADANA (A.A) - 07.08.2011 - Adana'da kahvehaneye patlayıcı madde atılması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Küçük Dikili Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen kişiler yanlarında bulunan patlayıcı maddeyi iş yerinin dışına attıktan sonra kaçtı. Meydana gelen patlamada Murat Yalçınkaya (34) gözünden yaralandı. Adana Numune Hastanesine kaldırılan ve burada ameliyata alınan Yalçınkaya'nın bir gözünde ağır yara oluştuğu ve kör olma riski taşıdığı bildirildi. Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit ile Bomba İmha Şube müdürlüklerine bağlı ekipler patlayıcının cinsini ve zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.