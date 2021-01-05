Kahvehanedekiler polis baskınına rağmen okey oynamaya devam etti: Cezayı hangimiz ödeyecek?

Kağıthane'de polis, yasak olduğu halde oyun oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

İstanbul Kağıthane'deki bir kahvehaneye düzenlenen baskında, bir grup kişi cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için polise beklerken 'oyun' oynadılar. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

"Cezayı ödetmek için oynamaya devam"

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü. Baskın anları kahvehanedeki bir kişi tarafından kaydedildi. İçeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.