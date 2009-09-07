Kahvehanecilerde kış kaygısı

Kapalı alanlarda sigara yasağının uygulamaya konulmasının ardından müşterileri yüzde 80 oranında azalan ve dış mekanlarda yaptıkları düzenlemelerle ayakta durmaya çalışan kahvehaneciler, yaz aylarının son günlerine gelmenin endişesini taşıyorlar.



Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 250 bin kahvehane bulunduğunu belirterek, bu işletmelerde ortalama 1 milyon kişinin çalıştığını belirti.



Küresel ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren sektörün 19 Temmuzdan itibaren kapalı mekanlarda sigara yasağının başlamasıyla, daha da sıkıntılı bir döneme girdiğini ifade eden Ağaoğlu, yasağın başlamasının ardından üyelerinin yoğun tepkisiyle karşılaştıklarını bildirdi.



Ağaoğlu, esnafın haklı olan bu tepkilerini hükümet temsilcilerine iletmelerine karşın olumlu bir gelişme yaşanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



“Yasak uygulamasının başlamasıyla birlikte üyelerimiz iş yapamaz evine ekmek götüremez oldu. Bir çok kentte üyelerimiz işyerlerini kapatırken, bazı üyelerimiz de iş değişikliğine gitti. Müşterileri yüzde 80 oranında azalan ve dış mekanlarda yaptıkları düzenlemelerle ayakta durmaya çalışan kahvehaneciler, yaz aylarının son günlerine gelmenin endişesini taşıyorlar.



Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte sıkıntılarımız daha da artacak. Sigara içilen ve içilmeyen mekan düzenlemesi yapılmaması durumunda, 2010'unun mart ayına kadar kahvehane sayısı 250 binden 150 binlere düşebilir.”



“TBMM'den düzenleme yapmasını bekliyoruz''



Ağaoğlu, sigara yasağına karşı olmadıklarını, ancak federasyon olarak üyelerinin durumuna da düşünmek zorunda olduklarını ifade ederek, “Biz işletmelerde (içilen) ve (içilmeyen) bölümlerin oluşturulmasını istiyoruz” dedi.



Bu bölümlerin oluşturulmasıyla, sigara içinlerle içmeyenlerin ayrı bölümlerde oturabileceğini anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



“Bu tarz bölmeli kahvehaneler AB üyesi İspanya'da bulunuyor. Bu uygulama bizim ülkemizde niye gerçekleştirilmesin? Amaç zaten sigara içmeyenlerin dumandan etkilenmemelerini sağlamak değil mi? TBMM'den Ramazan Bayramı sonrası bu yönde bir düzenleme yaparak üyelerimizi rahatlatmalarını bekliyoruz.”



