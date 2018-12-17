Kahvehane önündeki tartışmada baba-oğulu vurdu (3)

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BURSA'DA YAKALANDI Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kadir Sakçı'yı öldüren, oğlu Burhan Sakçı'yı ise yaralayan şüphelinin Hikmet U

17 Aralık 2018 11:04

BURSA\'DA YAKALANDI
Sakarya\'nın Hendek ilçesinde Kadir Sakçı\'yı öldüren, oğlu Burhan Sakçı\'yı ise yaralayan şüphelinin Hikmet U. (51) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Hikmet U.\'nun ailesi ile birlikte 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek Bursa\'ya kaçtığını tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen bilgi üzerine şüphelinin bulunduğu otomobili, Bursa- İzmir çevreyolunda takibe aldı. Hikmet U., merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi\'nde durdurulan otomobilinde gözaltına alındı. Görükle Polis Merkezi\'ne götürülen şüpheli ve ailesi, buradaki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
GAZETECİLERİ DE TEHDİT ETTİ
Hikmet U. Görükle Polis Merkezi çıkışında gazetecilerin \"Neden yaptın?\" sorusuna, \"Sana da yaparım istersen. Çekin hadi çekin, ne istediysen onu söyledim sana. İstersen seni vurayım\" dedi.

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