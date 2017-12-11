Kahvedeki kavgaya 4 tutuklama

ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde, geçen cuma kahvede çıkan kavgada gözaltına alınan 26 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Alaplı Belediye binası yanında yer alan kahvede, 8 Aralık Cuma günü, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturma kapsamında, toplam 26 kişiyi gözaltına aldı. Polis, \'kız meselesi\' nedeniyle çıktığı iddia edilen olaya yönelik 26 şüpheliyi \'kasten yaralama\' ve \'konut dokunulmazlığı ihlal\' suçlarından adliyeye sevk etti. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.A., Y.E.Y., E.A. ve İ.K. tutuklandı. Adli kontrol şartıyla 22 kişi ise serbest bırakıldı.