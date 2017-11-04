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Kahvede tabancayla öldürüldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesi'ndeki bir kahvede çıkan kavgada, işyeri sahibi 37 yaşındaki M

04 Kasım 2017 16:04

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'ndeki bir kahvede çıkan kavgada, işyeri sahibi 37 yaşındaki M.İ., tabancasıyla 3 el ateş ederek 29 yaşındaki Mustafa Gülşen\'i öldürdü.
Olay, bugün saat 00.15\'te, Gölhisar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallede kahvehane işleten M.İ. ile Mustafa Gülşen arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce tabancasını çeken M.İ., Gülşen\'e ateş etti. Gülşen, kanlar içinde yerde kaldı. Çevrede bulunanlar, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Gölhisar Mahallesi\'ne giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülşen\'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Gülşen\'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gülşen\'in vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. M.İ. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki boş kovanlar da toplandı.
BABA OLACAKTI
Öldürülen Mustafa Gülşen\'in, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı\'nda çalıştığı öğrenildi. Eşi 8 aylık hamile olan Gülşen\'in, bir ay sonra baba olmaya hazırlandığı ifade edildi. Cinayetin nedeni araştırılırken soruşturma başlatıldı.

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