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Kahvede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un Laçin İlçesi'nde bir kahvede çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

19 Ağustos 2017 16:25

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un Laçin İlçesi\'nde bir kahvede çıkan kavgada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Çorum\'un Laçin İlçesi\'ne bağlı Çamlıpınar köyünde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Mustafa A., ile Arap Ali A. kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A., tabanca ile Arap Ali A.’ya 6 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda Arap Ali A. yaralanmazken, yanında bulunan Turgut Şah başından, Erol Sarıca ise ayağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başından yaralanan Turgut Şah’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa A., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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