Kahvede patlayan piknik tüpü öldürdü

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde Mahmut Aydın, işlettiği kahvede çay demlerken, piknik tüpünün gaz sıkışması nedeniyle patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Silifke\'ye bağlı Akdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Kahve işleten Mahmut Aydın, iş yerinde çay demlerken piknik tüpü gaz sıkışması sonucu patladı. Çevredekilerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın\'ı, Silifke Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Mahmut Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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