Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya hapis cezası

Kayseri'de kahvede oyun oynarken çıkan kavgada Kenan A.'yı (44) bıçaklayarak yargılanan Uğur A.(45), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Uğur A. kendi kağıtlarını diğer oyunculara söylediğini düşündüğü Kenan A. ile tartıştı. Uğur A., Kenan A'yı sırtından iki kez bıçaklayarak yaraladı. Uğur A. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1.'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan Uğur A. hâkim karşısına çıktı. Yaralanan Kenan A. karar duruşmasında "Maç izlemeye gitmiştim kağıtları havaya fırlattıktan sonra 'Yavaş ol' dedim. Daha önceden kendisini tanımıyordum. Maçı izlerken arkamdan iki kez bıçakladı ve bir şey demeden koşarak ayrıldı. Şikâyetçiyim" dedi.

Zanlıları dinleyen mahkeme heyeti sanık Uğur A.'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamını kararlaştırdı.