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Kahvede bira istedi, öldürüldü!

Bursa'da gittiği kahvede bira isteyen Engin Denizli, işletme sahibi ve yeğeni tarafından öldürüldü.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde gittiği kahvede bira isteyen Engin Denizli, işletme sahibi ve yeğeni tarafından öldürüldü.
    


Olay, gece saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesi Camii sokakta meydana geldi.


29 yaşındaki Bilal Evren'in işlettiği kahveye gelen Engin Denizli, işletme sahibinin yeğeni 25 yaşındaki Bakır Evren'den bira istedi.


Buna sinirlenen işletme sahibi Bilal Evren, "Burası birahane değil, içki içeceksen git kendin al" dedi.


Engin Denizli'nin, "Ben müşteriyim. Nasıl çay, kahve içiyorsam bira da içerim" demesi üzerine başlayan tartışma, kahvene dışında devam etti.


İddiaya göre, kahve dışına çıkarılan Engin Denizli, amca yeğen tarafından sopayla dövüldü ve bıçaklandı.


Kanlar içinde kalan Engin Denizli, vatandaşlar tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan bekar ve işsiz olduğu öğrenilen Engin Denizli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olaydan sonra kaçan Bilal ve Bakır Evren'in yakalanması için polis ekiplerince aramalar sürüyor.

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