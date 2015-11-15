Starbucks'tan LGBT'ye karşı şiddeti önleme kampanyası

Ünlü kahve zinciri Starbucks, ABD’de LGBT bireylere karşı şiddeti önlemek amaçlı bir kampanya başlattı. LGBT bireylere en çok şiddet uygulanan yerlerden birisi olarak bilinen Seattle eyaletinde Starbucks ve Seattle Polis Departmanı’nın başlattığı ortak kampanya ile kahve zinciri çalışanları birer LGBT şiddet dedektifine dönüşüyor.

GZone’un haberine göre kahve zinciri çalışanlarının aldığı özel eğitim sayesinde herhangi bir şiddetle karşılaşmış LGBT bireyin şikayeti üzerine, yakın alanda bulunan suçlunun peşine düşme yetkisi var. Seattle Polis Departmanı tarafından özel olarak eğitilen Starbucks çalışanları şimdiden Seattle’ı LGBT bireyler için daha güvenli bir şehir haline dönüştürmek için çalışmaya hazır.

Starbucks yaptığı açıklamaya Seattle’da başlattıkları bu hizmeti yakın zamanda tüm ABD genelinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.