Kahve ve etil alkol ithalatında gümrük vergileri yeniden düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararından değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi.

Kahve ithalatının gümrük vergisi Avrupa Birliği (AB) için yüzde 19,5'ten yüzde 15'e, indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.

Kahve ithalatının gümrük vergisi; Singapur için yüzde 19,5'ten yüzde 4,8'e, Venezuela için yüzde 6,5'ten sıfıra, D-8 ülkeleri için yüzde 19,5'ten yüzde 10'a diğer ülkeler için de yüzde 19,5'ten yüzde 17'ye indirildi.

Listede AB sütunundan çıkarılan İsviçre ve Lihtenştayn için bu gümrük vergisi yüzde 11 olarak uygulanacak.

Etil alkol düzenlemesi

Tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolün AB'den ithal edilenlerinin gümrük vergisi sıfırdan yüzde 50'ye çıkarılırken, bu oran Güney Kore, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki ithalat için yüzde 70, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosava için sıfır, Venezuela için ise yüzde 35 olarak belirlendi. Norveç ve İzlanda'dan yapılan ithalata da AB ile aynı oran uygulanacak.