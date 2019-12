Kahve fiyatları rekor seviyede

Ekonomik krizde tüketiminin kafelerden, evlere kayacağı beklentisi ile düşmesi beklenen dünya kahve fiyatları, üretim kıtlığı ve azalmayan talep nedeniyle son yedi ayın en yükseğine ulaştı.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta New York emtia borsasında 1.28 pound fiyatından işlem gören kahvenin fiyatı, Aralıkta gördüğü en düşük seviyeye göre yüzde 22 yükseldi.



Bununla birlikte daha üst kalitede olan Kolombiya kahvesini spot fiyatı da, aşırı yağışlar dolayısı arzın azalmasına paralel olarak, son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 2.20 dolara kadar çıktı.



İtalya'ın en büyük kahve şirketi Illy'nin CEO'su Andrea Illy, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "tehlikeli bir durumdayız" derken, fiyatların arz sıkıntıları nedeniyle 'patlayabileceği' uyarısında bulundu.



Uluslararası Kahve Örgütü Başkanı Néstor Osorio da Kolombiya'da aşırı yağışlar nedeniyle rekoltenin düşeceğinin 'kesin' olduğunu söyledi.



Şeker fiyatları da yükseldi



Kahve fiyatından ayrı olarak dünyanın en büyük tüketicisi olan Hindistan'ın şeker üretimindeki açığı kapatmak için ithalata yönelecek olması beklentisi ile bu ürünün fiyatında da hızlı yükselişler oldu.



Şeker fiyatları New York ve Londra emtia borsalarında son üç yılın en yükseğinden işlem görürken, beyaz şekerin tonu Aralık ayındaki fiyatına oranla yüzde 52 primli olarak, 450 dolara çıktı.



Uluslararası Şeker Örgütü, 2009-2010 yılında şeker piyasasında ikinci açık döneminin yaşanmasını beklerken, analistler de fiyatların önümüzdeki dönemde yükseleceğini tahmin ediyor.