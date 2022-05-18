Kahve fiyatı nedeniyle kafeye polis çağırdı!

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İtalya'nın Floransa şehrinde bir kafeye giden müşteri, espresso fiyatının tabelada yazmadığı gerekçesiyle polis çağırdı. Polis, kafeye bin Euro ceza kesti.

The Guardian'ın aktardığına göre müşteri, ünlü Ditta Artigianale'de kafeinsiz espresso için kendisinden 2 Euro istendikten sonra polisi aradı.

Müşteri, polise ödüllü kafede kahve fiyatlarının barın arkasındaki menüde yazmadığını söyledi. Bu durum, Ditta Artigianale'ye bin Euro'ya patladı.

Ditta Artigianale'nin sahibi Francesco Sanapo, cezaya sosyal medya üzerinden tepki göstererek fiyatların dijital menüde yazdığını ifade etti. Sanapo, kafeinsiz kahvelerin ek işlemden geçtiği için daha pahalı olduğunu belirtti.

Sanapo yayımladığı videoda, "Bugün bile birileri polisi harekete geçirecek kadar rahatsız olabiliyor. Onlar da gelip çağ dışı bir yasa nedeniyle bizi haksız bulup ceza kesebiliyor" dedi.