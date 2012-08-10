Kahve Dünyası'nda eşit ortaklık açıklaması

Altınmarka Grubu’na ait Kahve Dünyası markası için Doğuş Grubu ile Altınmarka Grubu eşit ortaklık üzerine ön mutabakata vardı.

Doğuş Grubu'nun Doğuş Holding üzerinden gerçekleştireği ortaklık mutabakatının ön mütabakatı ile ilgili ortak açıklama yapıdı.

İki gruptan yapılan ortak açıklamada, "Bu ortaklık ile Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Kahve Dünyası’nın ulusal ve uluslararası piyasalarda gelişmesi ve Türk kahvesinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgili süreç ve görüşmeler devam ediyor olup önümüzdeki dönemde yapılacak işbirliği, vizyon ve stratejiye dair bilgiler, Altınmarka Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk tarafından yapılacak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacaktır.

Bu ortaklığın ülkemize ve her iki gruba hayırlı olması temenni edilmektedir." ifadelerine yer verildi. (ntvmsnbc)