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Ekonomi

Kahve Dünyası, pandemi koşullarına rağmen mart ayına kadar 20 yeni mağaza açmayı planlıyor

04 Aralık 2020 18:47

Türkiye’nin en büyük kahve zincirlerinin biri olan Kahve Dünyası, 2020 yılı içerisinde 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, “Gelecek mart ayına kadar 20 yeni mağaza açmış olacağız” dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Altınmarka Grubu bünyesindeki 8 şirketten biri olan Kahve Dünyası, salgın koşullarının hakim olduğu 2020 yılındaki yatırım tutarı bu ay sonu itibariyle 50 milyon lirayı bulacak.

“Gelecek mart ayına kadar 20 yeni mağaza açmış olacağız” diyen Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, şöyle devam etti: 

"Mart ayının ortasından mayıs ayının sonuna kadar geçen sürede online satışlarımızda yüzde 700’lük, ayrıca online mağazamızdaki müşteri trafiğinde de yaklaşık yüzde 650’lik bir artış gözlemledik. Online mağazamızda yeni kullanıcı sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre 8 kat arttı. Mağazalarımızın açıldığı ilk günlerde 16 Mart öncesi cirolarımızın yüzde 70’ini yapar hale geldik. Yani misafirlerimiz ne mağazalarımızı ziyaret etmekten ne de online alışverişten vazgeçmedi.

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