T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahve baskınında uyuşturucu ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 2 aydan bu yana sürdürdükleri takip sonucunda iki kahvede 550 uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar el

24 Aralık 2017 16:49

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 2 aydan bu yana sürdürdükleri takip sonucunda iki kahvede 550 uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Suç dosyaları kabarık olan 2 uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.
Yenice\'nin kırsal mahallesi Armutlu\'daki Bahçe Sokak üzerinde faaliyette bulunan iki kahveye  baskın yapan KOM ekipleri, 550 uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar, 1 tabanca, 30 mermi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Daha önceden uyuşturucu madde satmaktan cezaevine giren ve 3 ay önce tahliye edilen kahve sahibi M.T. (35) ile F.A. (43), ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yapılan aramada kıraathane içerisinde 2 kumar makinesi de bulundu. İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan yasal işlem sonucunda kahve kapatıldı. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZBursa DHA BURSAnınEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOM Büro AmirliğiSuçYeniceArmutlu Bahçe SokakKOMDahaEkiplerBelediyesi ZabıtaEmniyet MüdürlüğündeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24