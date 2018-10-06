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Kahvaltıdan sonra rahatsızlanan 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir anadolu lisesinin pansiyonunda kalan 45 öğrenci, yaptıkları sabah kahvaltısından zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı

06 Ekim 2018 12:40

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, bir anadolu lisesinin pansiyonunda kalan 45 öğrenci, yaptıkları sabah kahvaltısından zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. 
Adıyaman Anadolu Lisesi\'nin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerde, sabah kahvaltı yaptıktan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. İdarecilerin çağırdığı ambulanslarla 45 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde öğrencilere serum tedavisi uygulanırken, kahvaltıda yedikleri gıdalardan tahlil için numuneler alındı.

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