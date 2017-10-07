Kahta'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, üç aracın karıştığ zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hasari Taştan yönetimindeki 06 S 9795 plakalı otomobil, Ceyhan Kuzeytepe yönetimindeki 63 BD 465 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Hüseyin Canlı yönetimindeki 02 AC 252 kamyonete çarptı. Kazada sürücülerden Hasari Taştan ile beraberindeki Elif, Kadir, Ece ve Hakkı Taştan ile Melek Demir yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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