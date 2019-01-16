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Kahta'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, 5 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

16 Ocak 2019 20:13

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, 5 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri özel bir bankanın ATM cihazına çarparak durabildi.
Kaza öğleden sonra Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Mahmut Bozan yönetimindeki otomobil, Muhammed Cici yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan araçlar, park halindeki 3 araca daha çarptı. Bu arada Mahmut Bozan, kontrolünü kaybettiği otomobili ile ATM\'ye çarparak durabildi. Kazada, otomobil ile hafi ticari araçta bulunan Osman Bozan, Bedir Varol ve Mehmet Atalay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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