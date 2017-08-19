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Kahta'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, köyler arasında yolcu taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

19 Ağustos 2017 21:07

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde, köyler arasında yolcu taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kocahisar Köyü\'nde meydana geldi. Köyler arasında yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Arslan yönetimindeki 02 KD 716 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Hüseyin Arslan ile yolculardan Osman Yiğit, Hicret Yiğit ve İbrahim Halil Kılıç yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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