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Kahta'da uyuşturucuya tutuklama

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1’i tutuklandı

17 Ocak 2018 22:56

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1’i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M. A., N.A. ve M.K.\'ya ait evlere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada 56 uyuşturucu hap, 36 gram esrar ve 52 gram hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, M.A., N.A. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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