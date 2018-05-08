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Kahta'da PKK propagandasına 2 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği saptanan 2 kişi gözaltına alındı

08 Mayıs 2018 17:49

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği saptanan 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada A.Ö. ve M.Ö. isimli kişilerin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, düzenlediği operasyonda A.Ö. ve M.Ö.\'yü gözaltına aldı. Evlerinde ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
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