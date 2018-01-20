Kahta'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde geçen ay çocukları kavga edince aralarında husumet doğan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Akyıldız köyünde meydana geldi. Geçen ay çocuklarının kavgası nedeniyle aralarında husumet doğan Ergen ve İbiş ailelerinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Muzaffer İbiş (40) ve Celil Ramazan Ergen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Göçeri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbiş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ergen ise ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

İbiş\'in cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma, olayların büyüme ihtimaline karşın köyde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

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