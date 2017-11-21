Kahta'da HES kavgası: 3 yaralı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, HES çalışması yapan firma çalışanları ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Kahta Çayı yakınlarında HES için çalışma başlattığını gören çevredeki köylerden toplanan 70 kişilik kalabalık, HES çalışma alanına gelerek çalışmaların durdurulmasını istedi. Bir süre sonra vatandaşlar ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Çıkan kavgada Ahmet Kaya (28), Hüseyin Solak (32) ve Ahmet Kaya (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından kavga sonlandırılırken, yaralanan 3 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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