Kahta'da harekata karşı terör propagandasına gözaltı

Haci BOZKURT / KAHTA (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na karşı sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım üzerinden Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na karşı terör propagandası yapan M.M. (32) isimli şahsın Cumhuriyet Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan M.M., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.