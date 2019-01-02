Kahta'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.Ç.\'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile H.Y.G.\'nin ise sigara kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığını belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.