T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahta'da, akıma kapılan işçi öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Yahya Zengin (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi

30 Eylül 2018 15:57

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Yahya Zengin (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Göçeri köyünde meydana geldi. Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı Yahya Zengin, dün gece ihbar üzerine geldiği bölgede arızayı gidermek için direğe çıktı. Çalıştığı sırada alıma kapılan işçi, direkten düşüp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zengin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası işçinin cesedi otopsi için morga konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haci BOZKURTKAHTA Adıyaman DHAADIYAMAN‘ın KahtaYahya ZenginOlayElektrik DağıtımArkadaşlarınınKahta Devlet HastanesiZengindoktorların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24