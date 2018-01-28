Kahta'da ağaçlar çiçek açtı, çiftçi korktu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde hava sıcaklığı normalin üzerinde seyredince ağaçlar çiçek açtı.

Son yılların en kurak kışını yaşayan Kahta\'da bazı ağaçlar çiçek açtı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, evlerde bahara kadar saklanan mangalları çıkaran vatandaşlar, piknik yapıyor. Geçici olarak açılan yazlık tesisler de müşteri ağırlıyor.

İlçedeki çiftçileri kara kara düşündüren mevsim değişikliğinin hayra alamet olmadığını söyleyen Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, \"Bu yalancı bahar bizi korkuttu. Soğuk havaların gelmesi ile bu çiçekler kuruyacak ve ürün alamayacağız\" dedi.

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