Kahramanmaraş'taki protestoda İsrail ve ABD bayrakları yakıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İSRAİL\'in katlettiği Filistinliler için Kahramanmaraş\'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından düzenlenen protesto gösterisinde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Öğle namazının ardından Ulu Cami avlusunda toplanan kalabalık, katledilen Filistinliler için saf tuttu. İl Müftüsü Celal Sürgeç\'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile tekbirler getirip sloganlar atarak Demokrasi Meydanı\'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan kalabalık adına emekli imam hatip Ali Demirdöğen konuşma yaptı. ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme kararının bütün Filistin\'i işgal etme planının bir parçası olduğunu belirten Demirdöğen, kararının Kudüs\'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100\'üncü yıl dönümünde alındığını söyledi.

Filistinlilerin kadınları ve çocuklarıyla son bir aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade eden Demirdöğen, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 59 kişinin katledildiğini ve 2 bin kişinin de yaralandığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar onurlu ve aslında bir mücadele ortaya koyan Filistin halkına buradan selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlinin değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs\'ün müdafaası hepimizin mesuliyetidir. Kudüs maddi bir mekanın değil, manevi coğrafyamızın ismidir. Sezai Karakoç\'un mısralarıyla \'Gökte yapılıp yere indirilen şehirdir Kudüs.\' Kudüs, bitmeyen duamızdır. Kudüs, Müslümanların kutsalıdır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, namusumuzdur. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır.\"

Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan\'ın da konuşma yaptığı protestonun sonunda İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

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