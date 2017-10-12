Kahramanmaraş'taki kağıt fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş\'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 3- 5 bin ton arasında atık kağıdın yandığı tahmin ediliyor. Soğutma çalışmalarının ardından, içten yanmaya karşı önlem olarak 2 itfaiye aracı ve ekibinin yarına kadar fabrikada hazır bekleyeceği belirtildi. Zararın ve yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmaların ardından yapılacak inceleme ve zarar tespiti çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi.



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