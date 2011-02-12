Kahramanmaraş'taki göçük kameralara böyle yansıdı

T24 - Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte 50 milyon metreküp toprağın altında kalan 9 kişiye hala ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları bugün de sürüyor.



GÖÇÜK ANI CEP TELEFONUNDA



Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 helikopter ve Ankara MTA'dan gelen 7 kişilik ekip de çalışmalara destek veriyor.

Sivil savunma ve AKUT ekipleri ile MTA ekiplerinin de yer aldığı ekip, arama kurtarma çalışmalarına bu sabah erken saatlerde başladı.

Ankara, Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen 100 kişilik teknik ekibin de aralarında bulunduğu arama kurtarma ekipleri, göçük oluşan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Göçük altında bulunan 9 kişiye henüz ulaşılamadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci de, çalışmalarda devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.



Kayıpların yakınları gergin

Alanda bulunan kayıp kişilerin aileleri ve yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlemek için bölgeye girmek isteyince, özel güvenlik ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştılar.

Engelleme nedeniyle aileler ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra işletme yetkililerinin izniyle aileler göçük alanına yakın bir yere götürülerek arama kurtarma çalışmalarını uzaktan da olsa izleme imkanı buldular.

Göçük altında kalan Cuma Yıldırım'ın babası Yusuf Yıldırım, oğlunun sahada teknik eleman olarak çalıştığını belirtti. Çalışmaların ağır yürüdüğünü öne süren Yıldırım, çalışmanın hızlandırılmasını ve oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

Kaybolan 9 kişiden biri olan Kemal Elmas'ın ağabeyi Hüseyin Elmas ise, müsaade edilmesi halinde kardeşini göçükten kazma kürekle çıkaracağını ifade etti.

Afşin Elbistan B Termik Santrali kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte, dozer operatörü Ruşen Demir (25) hayatını kaybetmiş, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı kaybolmuştu ve bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.