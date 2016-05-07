Kahramanmaraş'taki çadır kent protestosuna müdahale; 18 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin barınacağı 20 bin kişilik konteyner kentin yapımına karşı çıkan Sivricehöyük Mahallesi sakinlerinin başlattığı oturma eyleminin, valiliğin kararı üzerine sonlandırılmasını isteyen güvenlik güçleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba basınçlı suyla müdahale etti. Gruptakilerin araya girmesiyle kurulan çadırlar mahalleli tarafından ateşe verilerek yakılırken, aralarında şarkıcı HDP Parti Meclisi Üyesi Pınar Aydınlar'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Aydınlar Twitter üzerinden bir mesaj yazdı

Kahramanmaraş Valiliği, Sivricehöyük Mahallesi'nde 20 bin kişilik konteyner kentin yapımıyla ilgili başlatılan her türlü toplantı, yürüyüş, çadır kurma ve gösteriyi dün yasakladı.

Valiliğin yasağı üzerine güvenlik güçleri, sabah saatlerinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sivricehöyük Mahallesi'ne giderek zırhlı araçlardan mahalle sakinlerinin başlattığı oturma eylemini sonlandırıp çadırların sökülmesini istedi. Mahalle girişinde oturma eylemi yapan kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca, gruba TOMA'dan basınçlı su sıkılarak müdahale edildi. Kalabalık müdahaleyle birlikte cemevinin yanında toplanırken, aralarından bazıları yakın mesafede bulunan iki çadırı ateşe verip yaktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği grup arasında bulunan HDP Parti Meclisi Üyesi Pınar Aydınlar ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Mahallenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle çadırdaki yangın TOMA'larla su sıkılarak söndürülerek, bölge sakinleri tarafından söküldü. Cemevi ve çevresine asılan afiş ve pankartların da söküldüğü bölgede gözaltına alınan 18 kişi Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Pınar Aydınlar serbest

Gözaltına alınan Pınar Aydınlar daha sonra serbest bırakıldı. Aydınlar, Twitter hesabından “Arkadaşlar destek veren tüm canlara, yoldaşlara tesekkür ederim gözaltı süremiz bitmiştir. Şimdi kirli basının iftiralarıyla uğraşacağım!” diye yazdı.