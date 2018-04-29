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Kahramanmaraş'ta yılda 40 milyon metreküp kanalizasyon suyu arıtılacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMNARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin desteğiyle yaptığı Türkiye'nin en modern atıksu arıtma tesislerinden biri hizmete alındı

29 Nisan 2018 13:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMNARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği\'nin desteğiyle yaptığı Türkiye\'nin en modern atıksu arıtma tesislerinden biri hizmete alındı. Tesis Sorumlusu Zekeriya Ergüven, yılda 40 milyon metreküp kanalizasyon suyunun arıtılacağını, artıma sırasında ortaya çıkan gaz ile de elektrik üretileceğini söyledi.
Şehir merkezinin kanalizasyon suları arıtılmadan Sır Barajı\'na deşarj edilerek çevre kirliliğine neden olduğu için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi atıksu arıtma tesisi kurmaya karar verdi ve 2015\'te tesisin temelini attı. Yüzde 85\'i Avrupa Birliği\'nden hibe olmak üzere yüzde 6\'sının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, yüzde 9\'unun da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığı yaklaşık 19 milyon Euro\'ya mal olan Kahramanmaraş İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin inşaatı tamamlanarak hizmete alındı. Türkiye\'nin en modern arıtma tesislerinden biri olan ve Sır Gayberli mevkiinde 242 bin 683 metrekarelik alana yapılan tesis, suyu AB standartlarında arıtıp tarımsal sulamanın yapıldığı Sır Barajı\'na deşarj ediyor. 
HEM ARITACAK HEM ELEKTRİK ÜRETECEK
Tesis sorumlusu Zekeriya Ergüven, 1 milyon 320 bin nüfusa hizmet edecek kapasiteye sahip olan tesisin 2030 ve 2045 yılı gereksinimlerini karşılayacak şekilde iki etap olarak projelendirildiğini söyledi. Tesisin son teknolojinin kullanılarak inşa edildiğini kaydeden Ergüven, arıtma sırasında ortaya çıkacak metan gazının her biri 2 bin 180 metreküp olan 2 ayrı gaz balonunda depolanacağını ve bu gazın da elektrik enerjisi üretiminde kullanılacağını belirtti. Kanalizasyon sularının arıtılması sonunda ortaya çıkacak çamurun da doğaya zarar vermeden kurutularak bertaraf edileceğini belirten Ergüven, şunları söyledi:
\"Günlük 111 bin metreküp, yıllık ise yaklaşık 40 milyon metreküp atıksu tamamen arıtılıp AB deşarj standartlarına uygun bir şekilde baraja salınacak. Burada tesis yüzde 90-95 oranında kendi elektriğini üretecek. Arıtmadan sonra ayrıştırdığımız çamur, doğaya kurutulmuş vaziyette, tesisimizde kurutma makinesi vesilesiyle yüzde 90 kurulukta çıktıktan sonra bertaraf edilecek. Yani, doğaya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiş olacak. Makinemiz günlük 100 ton kurutma kapasitesine sahip ve burada günlük 100 ton çamuru kurutup bertaraf edeceğiz inşallah.\"

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