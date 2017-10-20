Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 6 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından durdurularak aranan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarıyla mücadele kapsamında takibe aldıkları 2 ayrı otomobili durdurup arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu metamfetamin, 18 uyuşturucu hap ve 965 lira ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el koyan polis, 6 kişiyi gözaltına alındı.



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