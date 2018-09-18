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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, bir otomobilde 928 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

18 Eylül 2018 01:28

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, bir otomobilde 928 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün D.H. isimli bir şüphelinin plakası öğrenilemeyen otomobil ile Gaziantep\'ten Kahramanmaraş\'a uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Çevre yolunda önlem alan polis tespit edilen otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada D.H.\'nin üzerinde 28, otomobilde zula tabir edilen gizli bölmelerde ise 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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