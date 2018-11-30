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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısına tutuklama

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Bilgen D

30 Kasım 2018 14:36

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Bilgen D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi\'nde, şüphe üzerine Bilgen D\'yi takibe aldı. Polisi fark edince kaçmaya çalışırken, yakalanan Bilgin D.\'nin üzerinde ve Yavuz Selim Mahallesi\'ndeki evinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda 181 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilgin D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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